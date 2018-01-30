Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 18. haftada Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrıldığını açıklayan teknik direktör Kemal Özdeş ile devam etme kararı aldı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Kemal Özdeş'in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." denildi.

Kemal Özdeş, 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulunun kararıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.