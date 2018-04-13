Kasımpaşa'da keyifler yerinde

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sahasında Antalyaspor’a karşı aldığı yenilgi sonrasında Paşa’yı art arda oynayacağı iki zorlu deplasman bekliyordu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı Kemal Özdeş’in motivasyonuyla çabuk toparlanan futbolcular kalitelerini ortaya koyarak birbiri ardına önemli zaferlere imza attılar. Lacivert-Beyazlılar önce Göztepe ardından da Bursa deplasmanlarında kalesini gole kaparken İzmir ekibini 2-0, Bursa’yı da 1-0’lık skorlarla geçtiler. Kasımpaşa’da özellikle defans oyuncularının arasındaki uyum teknik direktör Kemal Özdeş’in de yüzünü güldürdü.

PARMAK ISIRTIYOR

Stoper tandemini Kenneth Omeruo ve Veysel Sarı’yla kuran başarılı teknik adam, sol bek Strahil Popov ve sağ bek Olivier Veigneau’nün de defansif anlamdaki iyi performansları sayesinde son 2 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı. Elinde Syam Ben Youssef gibi önemli bir stoperi de yedek kuvvet olarak bulunduran Kasımpaşa’nın savunma gücü rakiplerine de parmak ısırtıyor.

PAŞA'DA KEYİFLER YERİNDE

Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ile yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 13.00’te başladı. Oyuncular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladılar, pas çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. İdman boyunca oyuncuların son derece keyifli ve neşeli olmaları dikkat çekti.