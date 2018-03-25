Kasımpaşa, deplasmandaki Göztepe maçının hazırlıklarını, milli takımlardaki Trezeguet, Ben Youssef, Omeruo, Popov ve Ahmed Ildız’den yoksun şekilde sürdürüyor. Kemerburgaz Tesisleri’nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde dün yapılan çalışmada renkli görüntüler yaşandı.

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