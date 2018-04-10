Teknik direktör Kemal Özdeş, yönetiminde iyi bir grafik çizen ve özellikle son haftalarda topladığı puanlarla üst sıraları zorlayan Kasımpaşa’da 3 isim sergiledikleri performansla alkışları topladı. Gazete Habertürk'ten Acarkan Şako'nun haberine göre Lacivert-Beyazlılar’da Trezeguet, Samuel Eduok ve Mbaye Diagne, rakiplerin korkulu rüyası oldu.

Göztepe’nin ardından Bursaspor’u deplasmanda yenerek çıkışını devam ettiren Istanbul ekibinde hücum hattındaki oyuncular, attıkları gollerle takımı sırtladı. Bu sezon Süper Lig’in en golcü 6. takımı olan Kasımpaşa’nın rakip ağlara yolladığı 46 golün 23’ü Trezeguet, Eduok ve Diagne’den geldi. Bu üçlü, Paşa’nın hücum hattındaki en büyük kozları olurken, Anderlecht’ten kiralanan Trezeguet 26 karşılaşmada attığı 10 golle takımının en skorer ismi oldu.





DEVREDE GELEN DIAGNE 11 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

23 yaşındaki yıldız futbolcu Kasımpaşa’da rüzgar gibi eserken, kariyerinin de en verimli dönemini geçirerek sezon sonunda Rusya’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası için Mısır kadrosuna da göz kırpıyor. Devre arasında, Çin’in Tianjin Teda takımından kadroya dahil edilen Mbaye Diagne 11 maçta attığı 6 golle Kasımpaşa’nın son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi oldu. Senegalli forvet, kuvvetli fiziğiyle dikkat çekerken teknik direktör Kemal Özdeş’in de vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Paşa’da ikinci sezonunu geçiren Samuel Eduok ise 28. hafta itibarıyla geçen sezon tüm kulvarlarda attığı gol sayısını geçti. Nijeryalı forvet geçen sezon ligde 4, kupada 2 gol atarken bu sezon ligde 25 maçta attığı 7 golle Paşa’nın gol yükünü sırtlayan isimlerin başında geliyor.

TÜRK YILDIZLAR SUSKUN KALDI

Atılan gollerin neredeyse hepsi yabancı futbolculardan gelirken Türk oyuncular 28 hafta boyunca gol yollarında etkili olamadı. 13 farklı futbolcunun gol bulduğu Lacivert-Beyazlılar’da 12 yabancı futbolcu golle buluşurken Türk futbolculardan yalnızca Veysel Sarı fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜ KANAT TREZEGUET

Trezeguet, bu sezon kaydettiği 10 golle Süper Lig’deki kanat oyuncuları içerisinde en skorer üç isimden biri oldu. Bu kulvarda Mısırlı futbolcuya Beşiktaş’tan Ryan Babel ile Osmanlıspor’dan Serdar Gürler eşlik etti. Öte yandan Kemal Özdeş, geride kalan 28 haftada hücum oyuncuları içinde en çok Trezeguet’ye forma şansı tanıdı. Tecrübeli hoca, Mısırlı futbolcuyu 28 maçın 26’sında oynattı ve 2 bin 211 dakika sahada tuttu.