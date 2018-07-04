Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin, adı sıkça Galatasaray ile anılan Mısırlı futbolcuları Trezeguet için Sarı-Kırmızılı kulüpten herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi.

Transfer döneminin açılmasıyla ismi sık sık Galatasaray’la anılmaya başlayan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgili konuşan Bilgin, “Trezeguet bizim oyuncumuz. Galatasaray’dan gelen hiçbir teklif yok. Antrenmanlara çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilgin, aynı zamanda Mısırlı oyuncunun serbest kalma bedelinin de 5.9 milyon Euro olduğunu söyledi.