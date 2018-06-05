Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Trezeguet için açıklamalarda bulundu.

"TREZEGUET, BİZE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

beİN Sports Haber'de yayınlanan "beİN Transfer" programına telefonla bağlanan Nursal Bilgin, "Trezeguet iyi bir sezon geçirdi, beklentilerimizin üzerinde futbol oynadı. Bizden ayrılırken, Kasımpaşa'da rahat ve mutlu olduğu için başarılı olduğunu söyledi. Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediğini ve Kasımpaşa'da forma giymek istediğini söyledi. Geleceğine başkanımız karar verecek." dedi.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIK"

Galatasaray'la ilgili soru üzerine açıklama yapan Nursal Bilgin, "Galatasaray'dan bir teklif yok. Salah'ın yanında oynayacak ve oynarsa, bütün gözler üzerinde olacak. Herkes Mısır'a odaklandı, Salah'ın yanında oynadığı için göze batacaktır. Almanya ve İngiltere'den teklif alacaktır. Kasımpaşa'nın güzelliği var, bize gelen iyi teklifler alıyor, iyi takımlara gidiyor. Ancak bizden giden, iyi oynayamıyor. Açıkçası ben ayrılacağını düşünmüyorum." diye konuştu.