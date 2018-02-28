Futbolun adalet dağıtıcılarının ne kadar “adaletsiz” olduklarını bir kez daha gördük... Geçen hafta oynanan Kayseri- Kasımpaşa maçını yöneten Halil Umut Meler’in, “mahalle maçlarında bile olmaz” denilen bir pozisyonda penaltı düdüğünü çalması bardağı taşıran son damlaydı. Meler, aynı maçta kaptan Veysel’e ilk sarı kartı gereksiz ya da “kasıtlı” göstererek takımın 10 kişi kalmasının zeminini de hazırladı... Hakem Meler’in yönettiği Kasımpaşa karşılaşmalarında benzer hata ya da “kasıtlı” kararları da ortada.
KASIMPAŞA ÖRNEK BİR KULÜP
Hakemlerin, Kasımpaşa’ya düşmanlığını anlamakta zorlanıyoruz. Kendi yağıyla kavrulan, borcu olmayan, tesisleri ile örnek gösterilen, mütevazı kadrosu ve oynadığı futbolla övgü alan bir takım Kasımpaşa. Üstelik; gençlere yatırım yapan ve kadrosunda altyapıdan en çok oyuncu bulunduran Süper Lig’deki tek takım... Böyle bir takımı değil kösteklemek, el üstünde tutmalıyız. Desteklemeliyiz. Herkes biliyor ki, Türk futbolunun geleceği için çaba gösteren bir iki takımdan birisidir Kasımpaşa...
HAKEMLER YÖNLENDİRİLİYOR MU?
Anlayamadığımız konu Kasımpaşa maçlarında görevlendirilen hakemler kişisel olarak bir husumet içindeler mi, yoksa görevlendirmeyi yapan Merkez Hakem Komitesi ve onun bağlı olduğu Futbol Federasyonu mu yönlendiriyor? Dertlerini bir türlü anlayamadık! Kasımpaşa’nın Avrupa yolunun nasıl engellendiğini herkes biliyor. Türkiye Lig’lerinde bu kadar çok kasıtlı kararlara hedef olan bir başka takımın olmaması da düşündürücü... Futbolu yönetenlerden her zaman olduğu gibi yine ses çıkmayacağını biliyoruz. Bırakın ses vermeyi, hakemler üzerinde baskı kurmasınlar o bile yeter...
KARA GÖMLEKLİLER
Biraz eskiye gittiğimiz de hakemlerle ilgili ilginç benzetmeleri görürüz. Hakemlerin yanlış, haksız kararları birçok takımın canını yaktığı gibi kaderleriyle de oynamıştı. Bu nedenle eleştirenler “kara gömlekliler” diye tanımlama yapmışlardı. Neden “kara gömlekliler” diye eleştirilmişlerdi? Neydi bu kara gömleklerin hikâyesi? Yıl 1922. İtalya çalkantılar içerisinde... Birinci Dünya Savaşı’nın yaraları sarılmaya çalışılıyor... Krala karşı büyük bir direniş var... Benito Mussolini’yi destekleyenler siyah elbiseli silahlı gruplar... Roma’ya doğru büyük bir yürüyüş başlatıyorlar... Sonuç, Mussolini seçimde çok düşük oy almasına karşın Başbakanlığa getiriliyor... İşte bu silahlı, siyah elbiseli Benito Mussolini taraftarlarıdır İtalyan faşizminin ayak sesleri.
SİYAH YERİNE RENKLİ GİYSİ
80’li yıllar da yapılan “kara gömlekliler” eleştirisinin haddini aştığı çok tartışılmıştı... Hakem olarak görev yapan çok sayıda Astsubay da vardı. O günlerde yalnız bizde değil tüm dünyada hakemler tek tip giyinirlerdi. Ayaklarında ki çoraba kadar giydikleri her şey siyah renkti... Günümüzde hakemler siyah renkli formaları çok gerilerde bıraktılar. Artık renkli giyiniyorlar. Belki de “renkleri belli olmasın” diye. Kim bilir?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.