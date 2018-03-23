Kasımpaşa 27. haftada Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Kemerburgaz Tesisleri’nde, Kemal Özdeş yönetimindeki çalışma, taktik çift kale maçla tamamlandı. Milli takımlara gidenler Trezeguet, Syam Ben Youssef, Omeruo, Popov ve Ahmed İldiz antrenmana katılmadı.

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