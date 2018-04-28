Spor Toto Süper Lig'de kritik mücadelede Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 4 haftada 3 galibiyet alarak üst sıralara tırmanan Kasımpaşa, ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Kasımpaşa, son haftalardaki formunun yanında evinde oynadığı futbolla beğeni topluyor. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Lacivert-Beyazlı ekip, üç büyüklerden ikisine evinde boyun eğmedi. Ligin 2. haftasında Beşiktaş’la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, ikinci yarının başlarında ise lider Galatasaray’ı 2-1 yenerek eli boş göndermişti. Beşiktaş ve Galatasaray’a geçit vermeyen İstanbul temsilcisi, ağırladığı Fenerbahçe’ye de aynı tarifeyi uygulamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’nin sıralamasına bakmaksızın ligi bitirebildiği kadar üst sıralarda bitirmek isteyen Kasımpaşa, Sarı-Lacivertliler’den puan ya da puanlar almak istiyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

FENERBAHÇE'NİN ZİRVE İNADI!

30. haftada Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde eden ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

AATIF VE SOLDADO ATIYOR, FENERBAHÇE KAZANIYOR

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe ve Roberto Soldado, son haftalarda oldukça formda! Aatif, forma giydiği son 3 lig maçında da fileleri havalandırmayı başarırken Soldado da son 4 haftada 4 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında skor üretemeyen Chahechouhe, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarından sonra Antalyaspor'u da boş geçmeyerek üst üste 3. Süper Lig maçında gol attı. Faslı futbolcu, Osmanlıspor maçında sarı kart cezası nedeniyle sarı-lacivertli formayı giyememişti. Chahechouhe, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını ise 4'e yükseltti. Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, Antalyaspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında sadece Demir Grup Sivasspor'a 3 gol atan Soldado, ikinci yarıda ise 3 maçta 4 kez rakip filelere topu gönderdi.

REKABETTE 30. MAÇ

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 30. kez karşılaşıyor. İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 69 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı. Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 10 maçtan 9'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 7. kez ağırlıyor. İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 6 müsabakadan 5'ini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'da 13 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 29 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.



Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.



Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 29 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 15 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI