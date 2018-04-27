Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 40 puanlı Kasımpaşa 9. sırada bulunuyor, Fenerbahçe 60 puana sahip ve 4. sırada. Kasımpaşa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fenerbahçe son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 123 kodlu maçı oynayanlar; Kasımpaşa galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.50, Fenerbahçe galibiyet oranı 1.35. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Kasımpaşa son haftadaki Medical Park Antalyaspor müsabasında 2-1 yenildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 28 gol attı ve 24 gol yedi.

Fenerbahçe, dış sahada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fenerbahçe 25 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.