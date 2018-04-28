Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Kasımpaşa ve Fenerbahçe, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 40 puanlı Kasımpaşa 9. sırada bulunuyor, Fenerbahçe 60 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Kasımpaşa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fenerbahçe son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 123 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kasımpaşa kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 4.25, Fenerbahçe sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kasımpaşa son haftadaki Medical Park Antalyaspor müsabasında 2-1 yenildi.

Fenerbahçe ise Trabzonspor maçında 0-3 kazandı.

Kasımpaşa, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 24 gol yedi.

Fenerbahçe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, 25 gol atarken 12 gol yedi.