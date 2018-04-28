Kasımpaşa Fenerbahçe maçına saatler kala heyecan dorukta. Kritik karşılaşma öncesi maç için detaylar belli oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE 29 MAÇTA 23 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazanmıştı.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman