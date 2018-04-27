Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Fenerbahçe takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Kasımpaşa 40 puanla 9. sırada, Fenerbahçe 60 puanla 4. sırada bulunuyor. Kasımpaşa son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 123 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kasımpaşa kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 4.25, Fenerbahçe sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kasımpaşa son haftadaki Medical Park Antalyaspor müsabasında 2-1 yenildi.

Fenerbahçe ise Trabzonspor maçında 0-3 kazandı.

Kasımpaşa, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 24 gol yedi.

Fenerbahçe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.