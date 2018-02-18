28. RANDEVU

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan Kasımpaşa, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.

KASIMPAŞA: 0 - GALATASARAY: 1

Garry Rodrigues 37'

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports1

SAKATLAR: Fernando, Denayer (Galatasaray)

CEZALILAR: Popov (Kasımpaşa) / Belhanda (Galatasaray)

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne

YEDEKLER: Eray, Onur, Hakan, Burak, Hasan, Ahmed, İlhan, Neumayr, Eduok, Etoundi

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis

YEDEKLER: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet, Hakan, Koray, Latovlevici, Yasin, Eren, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Mbaye Diagne: Galatasaray çok güçlü kadroya sahip, büyük bir takım. Galatasaray’ı yenmek için sahaya çıkacağız. Kazanma şansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü iyi bir ritim ve hava yakaladık.

2 İSİM CEZA SINIRINDA Galatasaray'da Mariano ve orta sahanın vazgeçilmez ismi Feghouli, sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

6 DIŞ SAHA MAÇINDA 1 KEZ GÜLDÜ

Galatasaray, ligde deplasmanda zorlanıyor. Cimbom, dış sahada oynadığı son 6 maçta 5 kez yenildi, 1 kez kazanabildi. Tudor’la Trabzon’a 2-1, Başakşehir’e 5-1, Malatya’ya 2-1 yenilen Aslan, Terim’le Kayseri’yi 3-1’e geçerken, Sivas’a 2-1 teslim oldu.

28. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece bir kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole, sarı-kırmızılılar 15 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.