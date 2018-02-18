SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan Kasımpaşa, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.
KASIMPAŞA: 0 - GALATASARAY: 1
Garry Rodrigues 37'
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports1
SAKATLAR: Fernando, Denayer (Galatasaray)
CEZALILAR: Popov (Kasımpaşa) / Belhanda (Galatasaray)
KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne
YEDEKLER: Eray, Onur, Hakan, Burak, Hasan, Ahmed, İlhan, Neumayr, Eduok, Etoundi
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis
YEDEKLER: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet, Hakan, Koray, Latovlevici, Yasin, Eren, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
6 DIŞ SAHA MAÇINDA 1 KEZ GÜLDÜ
Galatasaray, ligde deplasmanda zorlanıyor. Cimbom, dış sahada oynadığı son 6 maçta 5 kez yenildi, 1 kez kazanabildi. Tudor’la Trabzon’a 2-1, Başakşehir’e 5-1, Malatya’ya 2-1 yenilen Aslan, Terim’le Kayseri’yi 3-1’e geçerken, Sivas’a 2-1 teslim oldu.
28. RANDEVU
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece bir kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole, sarı-kırmızılılar 15 golle yanıt verdi.
Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
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