Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'ı ağırladı. Kasımpaşa, 1-0 geriye düştüğü mücadelede geriden gelerek 2-1 kazanmayı başardı ve Galatasaray'ı liderlikten indirdi. Paşa'nın Fransız yıldızı Fode Koita, bu sezon ilk kez 90 dakika forma giyerken attığı harika golle takımına 3 puanı kazandırdı.

Nisan 2017'de Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Atiker Konyaspor maçında sağ ayak tendonunda meydana gelen kopma nedeniyle uzun süre oynayamayan Koita, harika bir dönüş yaptı! Bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor mücadelelerinde 24 ve 21 dakika forma giyen Koita, Galatasaray karşısında 90 dakika forma giydi. Tecrübeli oyuncu 323 gün sonra rakip fileleri havalandırdı!

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklama yapan Koita, "Bugün oldukça iyi takım oyunu gösterdik, herkes çok iyi mücadele etti, galibiyeti hak ettik. Her top için hepimiz mücadele ettik. Takım olarak çok iyiydik." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon 6 golle dikkatleri çeken Koita, Galatasaray karşısında attığı harika golle hem bu sezonki ilk golünü attı hem de takımına 3 puanı kazandırdı. 27 yaşındaki futbolcunun golü sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

İşte Koita'nın golü üzerine yapılan paylaşımlardan bazıları:

"Fode Koita'nın askerleriyiz"

"Kasımpaşalı Koita, haftanın golünü attı."

"Koita, uzun yıllar anlatabileceği bir gol attı!"

"Ligde en iyi top saklayan santrfor açık ara Koita'ydı, golleriyle de oyununu süslemeye başladı"

"Koita, Muslera'yı kapattığı köşeden avladı! Harika bir gol"