Kasımpaşa, haftaya lider giren Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı. Ligdeki son 3 iç saha maçını da kazanan Kasımpaşa puanını 29'a yükseltti. HTSPOR Yazarı Bülent Yavuz maçın hakemi Halis Özkahya ve ekibinin kararlarını değerlendirdi:

"Serdar Aziz, sol ayağıyla Bernard Mensah'ın ayak bileğine bir müdahale yaparken sonrasında topla oynuyor. İlk bakışta penaltı değil gibi görünse de pozisyon incelendiğinde geriye 'Aferin Halis Özkahya' demek kalıyor. Buz gibi penaltı.

Halis Özkahya penaltının dışında da 10 numara maç yönetti. Hakem hatalarının yoğunlaştığı son haftalarda bu tür yönetimler, hakem camiasını biraz rahatlatmıştır diye düşünüyorum.

Bundan sonraki maçlar daha da zor. Hakemlerimiz daha dikkatli ve yüksek konsantrasyonla yönetmeliler. Gerek Merkez Hakem Kurulu gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna ihtiyacı var."