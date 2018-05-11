Kasımpaşa - Gençlerbirliği karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Gençlerbirliği takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Kasımpaşa 43 puanla 9. sırada, Gençlerbirliği 30 puanla 17. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 237. İddaa'da Kasımpaşa kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gençlerbirliği kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kasımpaşa önceki hafta Gençlerbirliği mücadelesinde 1-0 yenildi.

Gençlerbirliği ise Kasımpaşa karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kasımpaşa, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 28 gol yedi.

Gençlerbirliği, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Gençlerbirliği, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 37 kez topu kendi kalesinde gördü.