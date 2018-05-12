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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor...

Süper Lig'de üst üste Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 43 puanla 9. sırada girdi. Ligde kalma umutlarını oldukça azaltan Gençlerbirliği ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 0-0 tamamlanmıştı.

GENÇLER DÜŞEBİLİR

Spor Toto Süper Lig'de onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda zor günler geçiren Gençlerbirliği'nin, maçta puan kaybetmesi durumunda ligden düşmesi kesinleşecek. Başkent ekibinin, müsabakadan 3 puanla ayrılsa bile, üstündeki takımların alacağı sonuçlara göre son hafta öncesi yine lige veda etme olasılığı bulunuyor.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Koita (Kasımpaşa) / Jailton, Deniz, Pogba (Gençlerbirliği)

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Mensah, Ahmed, İlhan, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Kadem, Burak, Omeruo, Hasan, Hakan, Murillo, Etoundi, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Uğur, Milinkovic, Zeki, Murat, Aydın, Sessengon, Skuletic

YEDEKLER: Numan, Khalili, Mert, Rahmetullah, İlker, Manu, Issah, Mehmet, Ahmet İlhan, Alper

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN İŞİ ÇOK ZOR

> Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda son 2 haftaya düşme hattında giren kırmızı-siyahlılar, oynayacağı Kasımpaşa maçında puan kaybederse 29 yıl sonra Süper Lig'e veda edecek.



> Sezonun 28. haftasındaki Galatasaray galibiyetinden sonra çıktığı 4 maçta da yenilen kırmızı-siyahlılar, İstanbul deplasmanında kazansa bile son haftaya umutlu girebilmek için düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



> Sezon içinde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ancak deplasmanda sadece 1 kez galip gelebilen başkent ekibi, hanesine yazdırdığı 30 puanın 12'sini zirve mücadelesi veren takımlardan aldı.

İŞTE TÜM İHTİMALLER

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya düşme hattında giren Gençlerbirliği'nin kümede kalması sadece kazanmasına değil, rakiplerinin de puan kaybetmesine bağlı. Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

Ligde hanesine yazdırdığı 30 puanın 12'sini Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan alan ancak deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlılar, 33. haftaya, düşmesi kesinleşen Kardemir Kardemir Karabükspor'un üstünde 30 puanla 17. basamakta girdi.

Sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra çıktığı Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Gençlerbirliği, oynayacağı Kasımpaşa müsabakasında puan kaybederse 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda edecek.

GALİBİYET DE YETMEYEBİLİR

Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'dan alacağı muhtemel galibiyet de Süper Lig'de kalmasına yetmeyebilir. Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda 33. hafta sonunda puanını 33'e çıkaracak kırmızı-siyahlılar, düşmeme mücadelesi veren diğer takımların alacağı sonuçlara göre sezonun son haftasına umutlarını taşıyabilecek.

Kırmızı-siyahlı takımla birlikte ligde kalma mücadelesi veren başkentin diğer temsilcisi 33 puanlı Osmanlıspor da kritik maçlar oynayacak. Başkente bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak Osmanlıspor, sezonun son haftasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak.

Mor-sarılıların üstündeki 35 puanlı Atiker Konyaspor ise bu hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konya ekibi sezonu İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlayacak.

AKHİSARSPOR VE ALANYASPOR'UN DA DÜŞME OLASILIĞI VAR

Ligde 36'şar puanlı ekiplerden 14. sıradaki Teleset Mobilya Akhisarspor ve 13. sıradaki Aytemiz Alanyaspor'un da matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisar temsilcisi, Kayserispor, Alanya ekibi de Demir Grup Sivasspor deplasmanlarında kazanarak son hafta öncesi ligde kalmayı garantilemeye çalışacak. Akhisarspor sezonun 34. ve son haftasında Osmanlıspor'u, Alanyaspor ise ligdeki diğer Antalya temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren kesintisiz yer alan Gençlerbirliği ise son hafta, yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçıyla İlhan Cavcav Sezonu'nu tamamlayacak.