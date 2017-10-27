Kasımpaşa Göztepe maçı canlı izle - Kasımpaşa Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta?

Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe'yi ağırlıyor. Süper Lig'de en son 1963-1964'te birlikte mücadele eden Göztepe ile Kasımpaşa, 53 sene sonra ligde birbirlerine rakip oluyor.
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KASIMPAŞA - GÖZTEPE
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20:00
YAYIN: BeIN SPORTS 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok
YEDEKLER: Eray, Kadem Burak, Onur, Burak Turan, Veysel, Ahmed, Neumayr, Hasan, Etoundi, Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Kosanovic, Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic
YEDEKLER: Günay, Leo, Gouffran, Halil, Ömer, Ghilas, Doğanay, Muhammed Enes, Axel
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
Kasımpaşa lige iyi bir başlangıç yaparak Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Paşa, Teleset Mobilya Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor'u içerde 3-2 ile geçti. Paşa, ligin 5. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduktan sonra Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa ligde oynadığı son üç maç olan Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor mücadelelerinden mağlup ayrıldı.
Göztepe, 14 yıllık aranın ardından döndükleri Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar 2. hafta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe sonrasında oynadığı Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor mücadelelerini kazandı. Sarı-kırmızılılar ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduktan sonra Antalyaspor'u 3-1 yendi. Göztepe, geçen hafta oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU!
İlk olarak 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de yer alan Göztepe ile Kasımpaşa daha sonra 1960-1961, 1961-1962 ve son olarak 1963-1964'te Süper Lig'de birlikte mücadele etti. Bu sezonlarda 8 kez karşılaşan iki ekipten Kasımpaşa'nın 2, Göztepe'nin 1 galibiyeti bulunurken, 5 müsabaka da berabere tamamlandı. İki ekibin yedişer golü bulunuyor.
Süper Lig'de 53 sene sonra birbirlerine rakip olan iki ekibin 2011-2012'de TFF 1. Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da Kasımpaşa kazanmıştı.
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