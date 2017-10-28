Kasımpaşa-Göztepe maçında dostluk rüzgarı esti

Süper Lig’deki müthiş çıkışıyla dikkat çeken çeken Göztepe’de taraftarlar, takımı Kasımpaşa deplasmanında yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Sarı-Kırmızılılar, 90 dakika boyunca hiç susmadı. Konuk futbolseverler, maç öncesi her iki takım oyuncularını el ele tribüne çağırarak dostluk mesajı verdi. Öte yandan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da maçı izleyenler arasındaydı.

YILMAZ VURAL VE ERTUĞRUL SAĞLAM DA MAÇTAYDI

Göztepe’yi geçen sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkaran ve daha önce Kasımpaşa’da da görev yapan Yılmaz Vural ile Ertuğrul Sağlam da maçı izleyenler arasındaydı. Şu anda boşta olan her iki teknik adam da mücadeleyi dikkatli gözlerle takip etti.

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