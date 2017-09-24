Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.
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KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Mensah, Neumayr, Trezeguet, Rangel
YEDEKLER: Eray, Burak, Hakan, Mert, Burak Turan, Abdullah, Hasan Bilal, Ahmed, Eduok, Murillo
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
KAYSERİSPOR: Silviu Lung JR, Sapunaru, Kucher, Lopes, Badji, Boldrin, Şamil, Erkan, Deniz, Mendes, Umut
YEDEKLER: Muammer, Canberk, Levent, Biyik, Güray, Bia, Espinoza, Meleg, Atila, Stojilkovic
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
SAAT: 16:30
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: BeIN SPORTS
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, evinde Kayserispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 5 maçta topladığı 7 puanla haftaya 10. sırada girdi.
- NEUMAYR VE TREZEGUET'DEN HARİKA BAŞLANGIÇ! Kasımpaşa'nın İsviçre ekibi Luzern'den transfer ettiği Markus Neumayr, bu sezon lgide çıktığı 5 maçta 3 gol 1 asistle göz doldurdu. Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet de 5 maçta attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle lige harika bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'de 10 puanı bulunan teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor ise 6. haftaya girerken averajla 4. sırada yer aldı.
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
- İki takım son karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.
- Kasımpaşa ve Kayserispor arasındaki 10 maçta 4 kere Kayserispor, 3 kere Kasımpaşa sahadan galip ayrıldı. 3 maç berabere bitti.
- Kasımpaşa, Kayserispor'a karşı oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 kere kaybetti.
- Kayserispor, ligde oynadığı son 9 deplasman maçında da gol yedi.
- Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Kayserispor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
- Kayserispor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol yedi.
Süper Lig’de 5 maçta 7 puan toplayan Lacivert-Beyazlılar’ın sağ beki Popov Kayserispor maçını değerlendirdi. “Rakibimiz Kayserispor. Evimizde kazanmak için oynayacağız. Onlar da son haftalarda çıkış içerisindeler. Ligdeki takımların hepsi çok güçlü... Ama dediğim gibi taraftarımızın önünde tek amacımız var o da 3 puan." diyen Popov, sözlerini "Bu maçı alıp Galatasaray’a kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerek. 6 puanlık maç diyebiliriz. Çünkü bizim 7, Kayseri’nin de 10 puanı var. Kazanırsak aradaki puan farkı eriyecek. Geçen seneden çok daha iyi olabileceğimizi bu maçta göstermemiz gerekiyor.” ifadeleriyle noktaladı.
- kasımpaşa
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