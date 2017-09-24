Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, evinde Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor'u ağırlıyor. Peki Kasımpaşa - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar...

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 16:30'da başlayacak. Öztürk'ün yardımcılığını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, evinde Kayserispor'a karşı galip gelerek moral bulmak istiyor.

İki takım son karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa ve Kayserispor arasındaki 10 maçta 4 kere Kayserispor, 3 kere Kasımpaşa sahadan galip ayrıldı. 3 maç berabere bitti.

Kasımpaşa, Kayserispor'a karşı oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 kere kaybetti.

Kayserispor, ligde oynadığı son 9 deplasman maçında da gol yedi.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kayserispor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

Kayserispor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol yedi.

SAKAT / CEZALILAR

Kasımpaşa: Abdullah Durak, Fode Koita, Syam Ben Youssef

Kayserispor: YOK

EN GOLCÜLER

Kasımpaşa: Trezeguet ve Markus Neumayr 3'er gol, Michael Rangel 1 gol

Kayserispor: Silvestre Varela ve Umut Bulut 2'şer gol, Nikola Stojiljkovic 1 gol

MUHTEMEL KADROLAR

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Veysel Sarı, Bernard Mensah, David Pavelka, Markus Neumayr, Trezeguet, Jhon Murillo

Kayserispor: Silviu Lung, Erkan Kaş, Jean Armel Kana-Biyik, Oleksandr Kucher, Tiago Lopes, Deniz Türüç, Fernando Boldrin, Stephane Badji, Şamil Çinaz, Silvestre Varela, Umut Bulut

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