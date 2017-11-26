Kasımpaşa Konyaspor maçı canlı izle - Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KEMAL ÖZDEŞ:

Son 3 maçtaki takım birlikteliği bize özgüven kazandırdı. Rakibimiz etkili hücum oyuncularından kurulu bir ekip. Hücumda ve defansta takım halinde hareket etmeliyiz. 3 puanı alıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz.