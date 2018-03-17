Antalyaspor maçında Ali Palabıyık yaptığı hatalarla bu sezon Kasımpaşa'nın lehine yapılan 9. kritik hatayla Paşa'nın kaderiyle oynadı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; işte Kasımpaşa'nın kaderiyle oynayan hakemlerin yaptığı 9 kritik hata...

1) KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ (2. HAFTA)

Hakem Alper Ulusoy, Talisca'nın Veysel Sarı'ya attığı yumruğu görmedi. Veysel acı içinde yerde kıvranırken hakem Ulusoy, Talisca'ya sarı kart göstermekle yetindi.

2) AKHİSAR-KASIMPAŞA (3.HAFTA)

Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği maçta teknik direktör Kemal Özdeş, 3 dakikalık uzatmanın daha fazla olmasını gerektiğini söylediği için hakem tarafından basit bir şekilde tribüne gönderildi.

3) GALATASARAY-KASIMPAŞA (5. HAFTA)

Paşa'nın 2-0 kaybettiği maçın hakemi Cüneyt Çakır, tüm takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Gomis'in Veysel'e Belhanda'nın da Veigneau'ya yaptığı kontrolsüz hareketleri es geçmişti.

4) KASIMPAŞA-SİVASSPOR (8.HAFTA)

Rakibin sertliğine çok fazla müsaade eden hakem Mete Kalkavan, sarı kartlarını da oldukça rahat bir şekilde göstermişti. Veysel Sarı'nın yüzüne gelen el darbesini görmeyip rakibe ikinci sarı kartı çıkarmamıştı.

5) ANTALYA-KASIMPAŞA (9.HAFTA)

Son olarak geçtiğimiz gece Paşa'nın canı yandı. 51'de Harun Alpsoy'a ikinci sarıdan kırmızı kart çıkaramayan hakem Ümit Öztürk, 2 dakika orta sahada yapılan faulün ardından Murillo'yu oyundan attı ve Paşa'yı yaktı.

6) KASIMPAŞA-BURSA (11. HAFTA)

Çok değil Antalya maçından 2 hafta sonra bu kez Bursa'da Paşa'yı çatır çatır doğradılar. Suat Arslanboğa, 57'de Kasımpaşalı Trezeguet'e direkt kırmızı kartını çıkardı fakat aynı hakem Paşa 2-0 öndeyken 75'te rakip stoper Titi'yi ikinci sarıdan atamadı ve maç 2-2 noktalandı.

7) KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA (23. HAFTA)

Hakem Halil Umut Meler, Kayseri'de inanılmaz hatalar yaptı. Veysel Sarı'ya tartışmalı bir kırmızı kart gösterdi, Paşa aleyhine uyduruk bir penaltı verdi. Penaltı pozisyonunda Pavelka'ya sarı gösterip cezalı duruma düşmesine neden oldu.

8) KASIMPAŞA-OSMANLISPOR(24. HAFTA)

Cüneyt Çakır, verdiği komik penaltıyla Paşa'nın kaderiyle oynadı. Korner sırasında Diagne'nin Ceyhun'a temasını penaltı olarak yorumlayan Çakır, Paşa'yı doğrayan hakemler kervanına katıldı.

9) KASIMPAŞA-ANTALYASPOR (26.HAFTA)

Son olarak dün gece Ali Palabıyık, Paşa'nın 2 net penaltısını es geçti. Takdir haklarını hep rakipten yana kullanan Hakem Palabıyık, 10 kişi bıraktığı Kasımpaşa'yı adeta doğradı.