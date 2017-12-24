SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Maçın henüz 3. dakikasında Başakşehir Edin Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti: Emre Belözoğlu'nun ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Marcio Mossoro, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Edin Visca'ya gönderdi. Visca'nın gelişine çektiği şut kaleci Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluştu.

43. dakikada Paşa, Veysel Sarı'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, Bernard Mensah'ın ortası ile altıpas içerisinde bomboş pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın kafa vuruşu kaleci Volkan Babacan'ın sağından filelere gitti: 1-1. Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.

70. dakikada Başakşehir, Marcio Mossoro'nun attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçti: Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Kerim Frei, ortasını penaltı noktasının hemen sağ çaprazında bulunan Marcio Mossoro'ya yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Mossoro'nun kafa vuruşu ağlarla buluşu: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından 36 puana yükselen Abdullah Avcı'nın öğrencileri ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı. Oynadığı son 4 karşılaşmada 1 puan toplayabilen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

GOLLER: Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Mensah, Dk. 38 Ben Youssef, Dk. 45+1 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Popov'un arka direğe ortasına Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Visca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Pavelka'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Kerim Frei'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

26. dakikada Visca ile duvar pası yapan Kerim Frei, topu yeniden ceza sahasında bulunan Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caicara'nın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı yay içerisindeki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Popov'un etkili ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda, topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

43. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada Mensah'ın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

57. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Mossoro'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmada Ben Youssef'e çarpan top kornere çıktı.

70. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Kerim Frei'ın ortasında ceza sahası içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

72. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine Kerim Frei'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

84. dakikada Ben Youssef'in indirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İLK YARININ LİDERİ BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamladı. Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin 3, bir maçı eksik Galatasaray'ın da 4 puan önünde liderliğe yükseldi.

VİSCA VE MOSSORO 2. GOLLERİNİ ATTI

Medipol Başakşehir'e, Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Edin Visca ve Marcio Mossoro, bu sezon Süper Lig'deki ikinci gollerini attı. Visca bu sezon ilk golünü, 2. haftada İstanbul'da Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmada, Mossoro da ev sahibi oldukları mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı kaydetmişti.

TUNAY TORUN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ SAHADA

Medipol Başakşehir'in sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Tunay Torun, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı. Karşılaşmaya yedek başlayan Tunay, 76. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

PAŞA 19 PUANDA KALDI

Sahasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla kapattı. Lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 8 yenilgi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik ile tamamladı.

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