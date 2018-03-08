Kasımpaşa'nın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Caen’den transfer ettiği Syam Ben Youssef, Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e özel açıklamalarda bulundu.

Stoperde teknik direktör Kemal Özdeş’in vazgeçilmez isimlerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

‘TÜRKİYE’DE MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR’

Kasımpaşa’daki ilk yılında rakipleri nasıl değerlendiriyorsun?

“Türkiye’de genelde maçlar gollü geçiyor. Takımlar açık ve daha atağa yönelik oyun sergiliyor. Bu da benim gibi defans oyuncuları için iyi olmasa da izleyenler açısından oldukça iyi... Kendi açımızdan ise çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum.”

‘SİVAS’TA KAZANABİLİRİZ’

Osmanlı maçında golünü attın ve 1 puanı getirdin. Bunun hakkında ve cumartesi oynanacak Sivas maçı için düşüncelerin nelerdir?

“Gol atmaktansa takımın kazanmasını tercih ederdim. attığım golle belki 1 puan kazandık ama asıl amacımız maç kazanmak... Sivasspor kaliteli bir takım ancak biz de kaliteli oyunculara sahibiz... Bence oldukça çekişmeli ve güzel bir maç olacak. Oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Sivas da çok iyi takıma ama ben kazanacağımıza inanıyorum.”

‘OMERUO İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ’

Savunmada Omeruo ile güzel bir uyum yakaladın. Onun hakkında neler söylemek istersin?

“Omeruo ile oynamak gerçekten çok iyi... Onunla oynadığım için mutluyum. Bence uyumlu bir ikiliyiz. iyi işler yapıyor. Kalitesi yüksek ve yetenekli bir oyuncu... Şu ana dek de iyi işler çıkardı daha iyisini de yapabilecek kapasitede... Onunla birlikte benim de performansım yükseliyor.”

‘YEMEKLER HARİKA’

Sosyal hayatın nasıl? Antrenmanlar dışında neler yapıyorsun?



“İstanbul çok güzel bir şehir ve adapte olması oldukça kolay bir yer... Burada olduğum için çok mutluyum. Yemeklerin hepsi gerçekten harika... Ayrıca Müslüman bir ülkede Müslüman bir oyuncunun oynaması güzel bir his.”