Spor Toto Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa’nın genç yeteneklerinden Ahmet Ildiz, ilk 11’in değişmez isimlerinden olmak için çok çalıştığını söyledi. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Lacivert-Beyazlılar’a geçtiğimiz sezonun başında Rapid Wien’den transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, “Forma rekabetine her zaman hazırım. Her gün idman yapıyorum. Geçen sezon fazla şans bulamadım. Geçen yıl Abdullah Durak da kadrodaydı. Ancak onun gitmesiyle daha fazla süre almaya başladım. Takımdaki herkes formayı alıp vermek istemiyor. Ben de bunlardan biriyim ve formayı kapıp geri vermek istemiyorum. Bireysel olarak ilk hedefim Kasımpaşa’da ilk 11 oyuncusu olmak. Sonra tabii ki Avrupa’da oynama hayalim var” ifadelerini kullandı.

"BİZİ TECRÜBESİZ GÖRDÜLER AMA..."

Ahmet, Kasımpaşa olarak istekli oyunlarını devam ettirmek istediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sezona başlarken takımda çok fazla genç oyuncu olduğu için bizi tecrübesiz bir takım olarak görüyorlardı. Ancak bunu yendiğimizi düşünüyorum. İyi ve göze hoş gelen bir futbol sergiliyoruz. Bu zamana kadar önemli maçlar kazandık. Geriden gelip kazandığımız maçlar oldu. Örneğin Galatasaray gibi bir takımı geriden gelip yendik. Umarım sezon sonuna kadar bu istekli oyunumuzu sürdürürüz.”