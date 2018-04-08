Kasımpaşa'nın genç yıldızı Trezeguet tutulmuyor!

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da, Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) gösterdiği performansla dikkat çekiyor!

Ligin ikinci yarısında oldukça formda bir görüntü sergileyen Mısırlı oyuncu, performansının yanı sıra skora verdiği katkıyla da takdir topluyor.

23 yaşındaki genç oyuncu, teknik direktör Kemal Özdeş'in hücumda en çok güvendiği isimler arasında bulunuyor.

Kasımpaşa'nın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada ağları 2 kez sarsan genç futbolcu, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada da takımının tek golünü kaydetti.

27. haftada Göztepe'yi 2-0 mağlup eden lacivert-beyazlıların 2. golüne adını yazdıran Mısırlı futbolcu, Bursaspor maçında da attığı tek golle galibiyeti getiren isim oldu.

Trezeguet, Beşiktaş'a 2-1 ve Kayserispor'a 3-2 kaybettikleri karşılaşmalarda da fileleri birer kez havalandırdı ve ligin ikinci yarısında 7. golüne ulaştı.

LİGİN İLK YARISINDA 3 GOL KAYDETMİŞTİ

Ligin ikinci yarısında skorer bir kimliğe bürünen Trezeguet, ilk yarıyı 3 golle tamamlamıştı.

Süper Lig'de forma giydiği ilk karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle takımının 3-1'lik galibiyetine katkı sağlayan Trezeguet, sahalarında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede de bir kez fileleri havalandırmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor'u sahalarında 3-2 yendikleri maçta da bir gol atan Trezeguet, böylece ligin ilk yarısında 3 gol kaydetmişti.

TAKIMININ EN SKORER İSMİ

Trezeguet, Süper Lig'de geride kalan 28 haftada takımında en çok gol sevinci yaşayan isim oldu.

Mısırlı futbolcu, kanat oynamasının yanı sıra bu sezon rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.

Trezeguet'den sonra takımın en çok gol atan isimleri ise Samuel Eduok ile ligin ikinci yarısında takıma dahil olan Mbaye Diagne oldu.

Samuel Eduok, attığı 7 golle lacivert-beyazlılara katkı sağlarken, yeni transfer Diagne Kasımpaşa adına 6 kez fileleri sarstı.

EN GOLCÜ KANAT

Trezeguet, bu sezon kaydettiği 10 golle Süper Lig'deki kanat oyuncuları içerisinde en golcü üç isimden biri oldu.

Bu kulvarda Mısırlı futbolcuya Beşiktaş'tan Ryan Babel ile Osmanlıspor'dan Serdar Gürler, eşlik etti.

ÖZDEŞ EN ÇOK ONA GÜVENİYOR

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ligde geride kalan 28 haftada hücum oyuncuları arasında en çok Trezeguet'ye forma şansı tanıdı.

Tecrübeli teknik adam, Mısırlı futbolcuyu 28 maçın 26'sında sahaya sürdü ve 2 bin 211 dakika sahada tuttu.

Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında cezalı duruma düşen genç oyuncu, bu müsabakalar dışında kalan tüm lig maçlarında forma giydi.