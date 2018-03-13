Süper Lig’deki son 3 maçından 2 puan çıkaran Kasımpaşa’nın hakemlerle başı belada...



3 karşılaşmada aleyhlerine 3 kez penaltı çalınan Lacivert-Beyazlılar’ın bu kararlar olmasa 7 puan alması işten bile değildi Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Galatasaray’ı evinde 2-1 yendikten sonra Kayseri, Osmanlı ve Sivas ile karşılaşan Kasımpaşa, bu 3 maçta adeta hakemlerin gazabına uğradı. İlk olarak Kayseri deplasmanında skandal bir penaltı kararı neticesinde maçı 3-2 kaybeden Lacivert-Beyazlılar, geçtiğimiz hafta da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ağırladığı Osmanlı karşısında aleyhinde verilen tartışmalı bir penaltı kararıyla sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Paşa’nın son olarak dış sahada Sivas ile oynadığı maçta ise yine ağlarında gördüğü 1 gol penaltıdan geldi. Tartışmalı bir pozisyonda hakem Alper Ulusoy takdir hakkını Kasımpaşa aleyhine kullanıp beyaz noktayı gösterdi. Son 3 maçında penaltı kabusu yaşayan İstanbul temsilcisi, eğer penaltı kararları olmasaydı bu maçlardan 2 puan yerine 7 puan toplayacaktı.



OFSAYTI DA GÖRMEDİLER

Paşa’nın 2-2’lik Sivas maçında yediği bir gol tartışmalı bir penaltı kararıyla gelirken, diğer gol tartışmasız şekilde ofsayttı. Robinho’nun pasında topu ağlara gönderen Kone, net şekilde ofsayt kuralını bozarken yardımcı hakemin gözüne adeta perde indi. Böylelikle Paşa’nın canı sadece aleyhine çalınan penaltılardan değil görülmeyen ofsayttan da yandı.

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