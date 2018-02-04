Süper Lig’in iddialı takımlarından Kasımpaşa’nın devre arasında Karabük’ten kadrosuna kattığı İlhan Depe, HABERTÜRK’e özel açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Lacivert-Beyazlı formayı giyemekten dolayı mutlu olduğunu belirten 25 yaşındaki orta sahanın açıklamaları şu şekilde: “2.5 senedir Karabük forması giyiyordum. Ancak parasal problemler yüzünden ayrılma kararı aldım. Kasımpaşa’ya geldiğim için mutluyum. Türkiye’nin en büyük tesislerine sahip, güzel bir kulübe imza attım. Bir futbolcu için gelinebilecek en iyi kulüplerden birine geldiğimi düşünüyorum. Burada futbol dışında başka bir şey düşünmen gerekmiyor. Dolayısıyla sadece başarıya odaklanabiliyorsunuz. İstanbul’a ailemle birlikte geldim. Onlar da burada yaşamaktan dolayı son derece mutlu. Zaten eşimle birlikte karar verdik. Evimi de Kemerburgaz’dan tuttum, tesislere 5 dakika mesafede. Bursa’da doğup büyüdüm. Zaman zaman İstanbul’a geliyordum. Şehri biliyorum.”



''ZORLUK ÇEKMEDİM''

“Takım içerisinde güzel bir arkadaşlık ortamı var. Bu yüzden hiç zorluk çekmedim. Tüm takım arkadaşlarım bana çok sıcak davrandı. Hemen adapte olabildim. Aslında beni isteyen başka kulüpler de vardı. Ancak gerek tesisleri olsun gerek kulübün yapısı olsun Kasımpaşa benim için daha cazipti. Her oyuncu ilk 11’de oynamayı ister. Hocamız zaten hazır bulduğunda şans verir. Umarım ben de bu şansı iyi değerlendiririm.”

''AVRUPA İÇİN OYNAYABİLİRİZ''

“Ligde şu anda puan olarak kötü bir yerde değiliz. 3-4 galibiyet alırsak avrupa kupalarına katılmak için oynayabiliriz. Tüm futbolcular avrupa kupalarında oynamak ister. Ben de Kasımpaşa formasıyla bunu başarmak istiyorum.”

''ÖZDEŞ ETKİLİ OLDU''

“Kemal Özdeş hocayla Balıkesir’de birlikte çalışmıştım. Onun etkisi çok büyük oldu. Transferimden önce de kendisiyle konuştuk. Beni takımında görmek istediğini belirtti. Ben de ‘Seve seve gelirim’ yanıtını verdim. Burada kendimi daha iyi şekilde gösterebileceğimi düşündüm. Geldikten sonra da sık sık konuşuyoruz. Benden çok şey bekliyor ve ben de bu beklentinin karşılığını vermeye çalışıyorum.”