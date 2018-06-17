AA'da yer alan habere göre futbolun 11'e 11 oynandığını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Büyük ülkelerin takımları ile küçük ülkelerin takımları arasında fark azaldı. İngiltere, Belçika güçlü ülkeler ama biz de Panama da kötü takımlar değiliz. Her şey sahada belli olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak gruptan çıkıp bir sürprize imza atmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Ben Youssef, grupta ilk maçlarını İngiltere ile oynamalarının kendileri için avantaj ya da dezavantaj oluşturmadığının altını çizerek, "İngiltere bir futbol ülkesi ama tabii ki ilk maçta İngiltere karşısında sürpriz yapabiliriz. İkinci maçımızı da Belçika ile oynayacağız. İngiltere'ye karşı ilk ya da son maçı oynamak çok fazla fark ettirmeyecek. Çünkü Panama maçının da diğer müsabakalardan kolay olacağını düşünmüyorum. Biz her maçta elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmaya ve gruptan çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.
"ARAP TAKIMLARI İÇİN İYİ BİR DÜNYA KUPASI OLACAK"
Tunuslu futbolcu, Dünya Kupası'nda 4 Arap ülkesinin bulunduğunu hatırlatarak, bu takımların Rusya'daki turnuvaya katılması hakkında şunları kaydetti:
"Son yıllarda Arap ülkelerinden çok fazla oyuncu ülke dışına çıkarak futbol oynamaya başladı. Türkiye, Fransa, İngiltere ve İspanya'da çok sayıda Arap futbolcu var. Oralarda futbol oynayarak kendilerini geliştirdikten sonra milli takımlarına daha fazla katkı sağladıklarını düşünüyorum. En azından bizim ülkemiz için böyle oldu. Arap takımları için iyi bir Dünya Kupası olacak. İyi olduğu halde Dünya Kupası'na katılamayan Arap takımları da var. Arap takımlarının başarısının arkasında, çok fazla oyuncunun Avrupa'nın iyi liglerinde oynaması olduğuna inanıyorum."
"HER GÜN DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Deneyimli stoper, 2014 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun'a elendikleri maçı unutamadığını vurgulayarak, "Kamerun'a karşı kaybettiğimiz maçtan sonra Brezilya'daki Dünya Kupası'na gidemedik. O günden beri Rusya'daki Dünya Kupası'na kadar aklımda hep o maç vardı. Neredeyse her gün Dünya Kupası'na gitmeyi düşündüm. Şu anda da bunu gerçekleştiriyoruz. Dünya Kupası'nda olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum." şeklinde görüş belirtti.
Tunus'un son yıllarda iyi oyuncular yetiştirdiğini aktaran Ben Youssef, "Takımımızın son yıllardaki yıldızı Msakni. Çok iyi performans gösteriyor. Tunus'ta iki yıl birlikte oynadık. Çok kaliteli isimlere sahibiz, kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Ben Youssef, daha önce Rusya'da hiç bulunmadığını dile getirerek, "Rusya'da taraftarların ve futbol atmosferinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak Dünya Kupası bir futbol festivali, çok önemli ülkeler burada. Bir futbol partisi oluyor, umarım biz de harika bir atmosferle karşılaşırız." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.