Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trezeguet, Trabzonspor karşısında da iyi futbol ve galibiyet hedeflediklerini dile getirdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Avrupa kupalarına katılma hedeflerini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu, “Buna rağmen kalan 3 maçı kazanıp ligi en üst sırada tamamlamak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ancak kendimize güveniyoruz. İki maçtır skora katkı sağlayamıyorum. Bu maçta inşallah gol atacağım” dedi.

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