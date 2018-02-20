Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla göz dolduruyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Kasımpaşa, ikinci yarıdaki yükselişini sürdürdü.

Ligin ikinci yarısına Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek başlayan lacivert-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0'la geçen Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından ise 1 puan çıkarttı.

Kasımpaşa, Galatasaray'ı da yenerek 5 haftada 10 puan elde etti. İstanbul ekibi, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta, 19 puan toplamıştı. İlk yarıyı 11. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar, geride kalan 5 haftada 2 basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti.

Lacivert-beyazlılar bu performansla, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Gençlerbirliği'nin ardından ikinci yarının en başarılı 4. takımı unvanını Medipol Başakşehir ile paylaştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ise ligin ikinci yarısında 11'er puan topladı.

EVİNDE PUAN KAYBI YOK

Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında sahasında puan kaybı yaşamadı.

Evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray maçlarını kazanan Kasımpaşa, 9 puan elde etti.

Lacivert-beyazlılar ayrıca ikinci yarıda sahasında 3'te 3 yapan tek takım konumunda bulunuyor.

Kasımpaşa dışında ligin ikinci yarısında Galatasaray ve Beşiktaş, iç sahada puan kaybetmeyen diğer takımlar oldu. Bu iki takım, evinde oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

İSTİFADAN PUANLARLA DÖNDÜ

Kasımpaşa, ligin 20. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, teknik direktör Kemal Özdeş, bu maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Özdeş, kulüp yönetimiyle görüştükten sonra göreve devam kararı aldı. Lacivert-beyazlılar, bu kararın ardından çıktığı 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İstanbul ekibi, Kemal Özdeş'in yeniden göreve gelmesiyle sahasında 2'de 2 yaparken, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

"LİGİN EN HIZLI VE EN GENÇ TAKIMINA SAHİBİZ"

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin en hızlı ve genç takımına sahip olduklarını söyledi.

Bilgin, ikinci yarıdaki başarılı sonuçlarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de koşu mesafesi konusunda en iyi takımı olduklarını savunan Bilgin, "Kasımpaşa Türkiye'nin en istikrarlı takımı. Türkiye'deki takımların çok daha üstünde koşuyoruz. Ligin en hızlı ve en genç takımına sahibiz. Çocukların sadece ayak hakimiyetleri çok iyi değil. Biz kontrolsüz bir takım yakalarsak ve o hakimiyeti sağlarsak, basketboldaki gibi sonuçlar elde ederiz. İnşallah daha güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.