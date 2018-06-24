"TREZEGUET BURADA ÇOK MUTLU"

Kasımpaşa'nın başarılı teknik direktörü Kemal Özdeş, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalar yaptı. Bir süredir yapılanma içerisinde olduklarını dile getiren Özdeş, bundan sonraki süreçte yapılanmanın meyvelerini toplamaya başlayacaklarını dile getirdi. Mbaye Diagne ile ilgili konuşan Özdeş, Trezeguet'in Kasımpaşa'da çok mutlu olduğunu da dile getirdi. Kemal Özdeş'in röportajı şöyle:

Kasımpaşa’nın genel olarak bu sezonki performansını değerlendirdiğinizde gelecek yıl adına nelerin üzerinde duracaksınız?

"Sezonun başına dönecek olursak, ligi 10. sırada bitirmiş ve Türkiye Kupası’nda yarı final oynamış bir takımımız vardı. O dönem sakat oyuncularımız olmasa 2 sezon önce kupada final de oynayabilirdik. Sezona girerken iskelet kadromuzdan Castro, Titi, Tunay, Adem, Turgut gibi isimler ayrıldı. Tekrar doğru yapılanmak için yeni katılımlar oldu. 7 yabancı oyuncu geldi. Yenilerin uyum sağlamaları zaman aldı ve bu ilk yarıdaki dalgalanmaların nedeni oldu. Etoundi ve Koita’nın sakatlıktan dönüşlerinin gecikmesi de ön tarafta sıkıntıya yol açtı. Devre arasında bu kez İlhan Depe ve Diagne’yi kadroya kattık. Sadece bu 2 oyuncunun gelişi, Koita’nın güçlü şekilde dönüşü takımımızı daha iyi kıldı. 2. yarı oyun ve puan olarak istediğimiz seviyeye ulaştık. 27 puanla ikinci yarıda en fazla puan toplayan 5. takım olduk. İlk yarıdaki dalgalanma olmasa, daha fazla puan toplayabilirdik. Sezonu da 8. sırada 46 puanda tamamladık. 2 yıldır süregelen bir yapılanma var. Bunun meyvelerini de gelecek sezonlarda toplayacağız. Çünkü iskelet oluşturduk. Şimdi üzerine gelecek sezonun kadrosunu inşaa edeceğiz. Takımın yüzde 80’ini koruduk diyebilirim. Kadroda 9 yabancı var. Yabancıyı 12 ile sınırlandırıp, daha fazla Türk oyuncu katmak istiyoruz. Hem gelecek vadeden hem de yarışabilecek futbolcular istiyoruz. Gelecek sezon ilk 5’e oynayacak ve kupada sonuna kadar gidebilecek bir takım kurarak Avrupa kupalarına katılabilecek bir Kasımpaşa olacağını düşünüyorum."

"UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM"

Yani gelecek sezon hedef avrupa kupaları mı?

"Evet, bu hem kulübümüzün vizyonuna hem de de yapılanmamızın bu aşamasına uygun bir hedef. Geçen sezon belki 5. olan Avrupa’ya gidemedi ama son hafta kazansak 6. sırada da tamamlayabilirdik. Gelecek yıl bu hedefi sonuna kadar kovalayacağız. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllar kalmak istiyorum."

"EN GÜZEL TESİSLER BİZDE"

Geçen sezon maliyeti düşük kiralık oyuncular takımı sırtladı. Önümüzdeki yıl da yeni Trezeguet’ler veya Mensah’lar olacak mı?

"Omeruo ve Mensah’ın durumu henüz belirsiz. Belki yine kiralık olarak kadromuza katabiliriz. Transfer döneminde ne kadar fazla oyuncuya ihtiyacınız olursa, burada ciddi bir maliyet ortaya çıkıyor. Biz, Avrupa’daki önemli takımların yatırım yaptıkları oyuncuları kiralayıp gelişimlerini takımımızda yapabileceğini düşündük. Kendi takımlarında antrenmanlara bile çıkmıyorlardı. Bu plan doğru işledi. Bu oyuncuların değerinin artması kulübümüz açısından da çok önemli... Trezeguet’nin opsiyonunu kullandık, Omeruo buradaki performansıyla Dünya Kupası kadrosuna seçildi. Mensah da kendi kulübünde değer görmeye başladı. Gelen oyuncuların bireysel olarak geleceğini kovalaması da maksimum verimi almamızı sağladı. Tabii bir de bu ülkenin en düzenli ve en güzel tesislerine sahip kulübünde oynuyorlar, bu yüzden de performansları oldukça arttı."

"TRANSFERLER TİTİZ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Trezeguet’yi nasıl buldunuz?

"Bizde yıl boyu izleme esastır. Eylülden mayısa kadar oyuncu gözetmeksizin Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Portekiz gibi üst düzey ligler scout ekibimiz tarafından izlenir. Trezeguet de bu çerçevede bulunmuş bir oyuncu... Anderlecht’in Mısır Milli Takımı’nda oynayan bir oyuncusu olunca izlemeye değer bir oyuncu oluyor. Ne kadar çok oyuncu izlerseniz o kadar az hata yaparsınız. Trezeguet de, Mensah da, Murillo da bu titiz organizasyonun içinde bulunmuş futbolcular..."

"DIAGNE'NİN TARZI BİZE UYDU"

Bir diğer oyuncu da Mbaye Diagne... Devre arasında Çin’den aldınız ve 2. yarıya damga vurdu. Nasıl bulup getirdiniz?

"Bu yine bir organizasyonun ürünü... Diagne bize önerildi. Macaristan’da oynarken zaten izlemiştik. Çin’deki performansı da bizim için yeterliydi. Stili de bize uyuyordu. Bunu bir fırsat olarak değerlendirdik ve ne kadar doğru bir tercih yaptığımız ortada... Diagne, önde daha fazla top tutmamızı ve Trezeguet, Koita gibi ofansif oyuncularımızın daha rahat oynamasına yol açtı. Takıma çok çabuk uyum sağladı. Ligin 2. yarısında attığımız gol sayısı üst sıralardaki takımların attığı gol sayısıydı. Amacımız bunu yıl boyuna yaymak... Yıl boyunca çok da gol yemişiz ama bunu da ritimsizliğe ve dağınıklığa bağlıyorum. Ancak benim için ölçü 2. yarıdır."

"TREZEGUET BURADA ÇOK MUTLU"

Trezeguet’in transfer söylentileri hakkında ne söylemek istersiniz?



"Söylentileri ben de basından duyuyorum. Trezeguet, opsiyonunu kullandığımız ve 3 yıl kontratı olan bir oyuncumuz... futbolcularımızın büyük takımlar ve Avrupa takımları tarafından istenmesi hem kulübümüzü hem buradaki organizasyonu yüceltir hem de bizi mutlu eder. Trezeguet’in burada çok mutlu olduğunu biliyorum. Bu tarz görüşmelerle uğraşacağını düşünmüyorum. çünkü Kasımpaşa, bu ülkenin en değerli ve kurumsal kulüplerinden bir tanesi... Transfer olmanın koşulları çok bellidir. Kulübümüzden oyuncu talep edilir ve başkanımızın tasarrufuyla bir karar verilir. O yüzden yazılanları çok ciddiye almıyorum. Her oyuncumun burada futbol yaşamını sürdürmek istediğini biliyorum. güzel olan da buraya kim gelirse gelsin bu ruha çabuk bürünüyor. Benim için önemli olan da bu..."

"FAZLA GOL YEMEK İÇİMİ ACITIYOR"

Kasımpaşa hücum etmeyi seven bir ekip. Bu mantaliteyi nasıl yerleştirdiniz?



"Ofansif, göze hoş gelen, kalite üreten ve fark yaratan bir oyun tarzına ulaşmak istiyoruz. Oyunun 2 yönünü de iyi oynayabilen bir takım olmak istiyoruz. Bu kulübümüzün vizyonuyla da ilgili... Fazla gol yemek benim de içimi acıtıyor. Güçlü bir oyun tarzının peşinde koşuyoruz. Maç başına 1.7 gol ortalamamız çok iyi ama 1.7 de çok fazla gol yeme sayısı... Bunu da düzeltmemiz gerekiyor."

"HAKEMLER DERS ALIP ANALİZ YAPMALILAR"

Bazı maçlarda aleyhinize ciddi hakem hataları oldu. Hakemler hakkında ne söylemek istersiniz?

"Bu sezon tartışılan, maça etki eden pozisyonlar yine en çok bizim maçlarımızda görüldü. Biz bu yarışta üst sıralara oynayacak mücadeleyi verirken konsantre oluyoruz. Eğer onlar da her maça takımların sırası ve hedefi ne olursa olsun doğru konsantre olursa problemleri en aza indirebileceklerini düşünüyorum. Gerçekten çok kaliteli bir genç nesil hakem grubumuz var. Sadece onları kendi gelecek kaygılarından uzak tutmamız gerekiyor. Bu da MHK’nin işi... Odaklandıklarında hatalar minimuma inecektir ve daha sağlıklı bir lig oynanacaktır. Sadece biz değil tüm takımlar hakemlerden şikayetçiydi. Ancak ben onlardan umutluyum. Onlar da geçtiğimiz yıllardan ders alıp analiz yapacaklar. Gelecek yıla onlar da çok iyi hazırlanacaklardır."