Ligin istikrarlı teknik adamlarından biri olan Kemal Özdeş, yerli hocaların yabancılardan hiçbir eksiğinin olmadığını söyledi. Geçen sezon Süper Lig’de sadece bir yabancı antrenörün (Sumudica-Kayseri) görevini tamamladığını hatırlatan başarılı hoca, “Bu ülkenin teknik adamları her geçen gün önceliklerin ne olduğunu çok iyi tespit ediyor. Çok iyi bir antrenör altyapısı var. Futbolcular için bunu söylemeyeceğim ama antrenörler için bunu diyebilirim. Bu konuda yabancıya ihtiyaç yok. Herkes çok donanımlı, bilimsel, kaliteli işler üretebilecek ekiplerle çalışıyor. Oyuncu olarak değil de bu ülkede antrenör olarak sadece Türkler’in görev yapmasını isterim” diye konuştu.





‘AVRUPA ÇOK YAKIŞIR’



A Spor’a konuşan Özdeş, Kasımpaşa’nın yeni sezon hedeflerine de değinip “Geçen sezon hedefi tutturamadık, 8. olduk. İlk 5’te bitirmek istiyorduk. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istiyoruz. Kasımpaşa gibi bir kulübe Avrupa çok yakışır” dedi.