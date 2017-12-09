Süper Lig’de Kasımpaşa ve Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşıyor.

Geçen hafta 4-2 kaybedilen Fenerbahçe mücadelesi öncesindeki 4 karşılaşmada 10 puan toplayıp yükselişe geçen Paşa, rakibini sahasında devirip yeniden üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Son 5 maçta kaybetmeyip 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bordo-Mavililer ise ligin ilk yarısında ilk 4 sıra içerisinde yer almayı planlıyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçı öncesinde topladığı 18 puanla 11. basamakta yer alıyor. Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor.

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KASIMPAŞA: 0 - TRABZONSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 14.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Bengali Koita (Kasımpaşa) / Uğur Demirok, Jan Durica, Okay Yokuşlu (Trabzon)

CEZALI: Bernard Mensah (Kasımpaşa)

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Neumayr, Sadiku, Trezeguet, Murillo, Eduok

YEDEKLER: Kadem Burak, Veysel, Burak, Onur, Ahmed, Hakan, Hasan, Abdullah, Etoundi, Rangel

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas, Onazi, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, Burak, N'Doye

YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Sosa, Hüseyin, Batuhan, Olcay, Volkan, Rodallega, Castillo, Bero

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KEMAL ÖZDEŞ: Yine istekli, coşkulu ve disiplinli bir oyuna ihtiyacımız olacak. Son dakikaya kadar mücadeleyi ve dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puan kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum.

RIZA ÇALIMBAY: Rakibimiz çok kaliteli oyunculardan kurulu. Fenerbahçe maçında mağlup oldular ama kesinlikle iyi oynadılar. Fakat talihsiz goller yediler. Şimdi bütün kozlarını bize karşı sergileyeceklerdir. Sakatlarımız var ama bu mazeret değil, geniş bir kadroya sahibiz. Fire vermek istemiyoruz. Bizim için en kritik mücadele olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

17. RANDEVU

Kasımpaşa ve Trabzon, 17. kez karşı karşıya geliyor. Fırtına, bugüne kadar ligde oynanan 16 maçın 7’sinden galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavililer, 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 22 kez havalandırırken, Paşa ise 18 golle karşılık verdi.