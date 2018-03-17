Rakip kim olursa olsun fark etmiyor. Kasımpaşa'nın özellikle iç sahadaki maçları nefesleri kesiyor. Ancak hakemler de verdikleri kararlarla Paşa'nın güzel ve pozitif futbolunu baltalıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Antalyaspor'un 3-2 kazandığı maçta hakem Ali Palabıyık yaptığı skandal hatalarla Lacivert-Beyazlılar'ın kaderiyle oynadı; 'modaya ayak uydurup' Paşa'nın kaderiyle oynadı. Boffin'in kurtarışlarıyla ayakta kalan Antalya'da 41'de Deniz Kadah, perdeyi açtı.

50'de Mensah ikinci sarıdan kızardı. 53'te Doukara, jeneriklik gol attı. 66 ve 70'te Diagne sahneye çıktı. 82'de Harun Alpsoy, sonucu belirlerken; Paşa'nın 2 penaltısını es geçen Palabıyık, maçın önüne geçti. Sabıkalı hakemler listesine eklendi.