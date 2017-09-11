Kasımpaşa - Malatyaspor Maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan Kasımpaşa, ligin yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

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KASIMPAŞA - EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports 1

HAKEM: Arda Kardeşler

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Eduok

YEDEKLER: Eray, Burak, Mert, Abdullah, Mensah, Ahmed, Hasan, Rangel, Omeruo, Hakan

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Yalçın, Mina, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Dia, Barazite, Eren, Boutaib

YEDEKLER: Farnolle, Batuhan, Pereira, Sadık, Murat, Rahman, Dening, Diallo, Murat, Turgut Doğan

TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

Lige deplasmanda 3-1'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetle başlayan Kasımpaşa, ardından sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

YENİ TRANSFER NEUMAYR ETKİLİ Markus Neumayr, Kasımpaşa'nın bu sezon ligde attığı altı golün üçüne 2 gol ve 1 asistle doğrudan katkıda bulundu.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galip gelerek çıkış yakalamayı hedefliyor.





Ligde geride kalan 3 hafta sonunda Kasımpaşa ile aynı puanda (4) bulunan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda ilk puanını almayı istiyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği lige sahasında 3-1'lik Osmanlıspor galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi. Malatya temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada ise sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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