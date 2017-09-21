Kasımpaşalı futbolcu Popov'dan Kayserispor maçı öncesi açıklama

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Geçen hafta Galatasaray deplasmanından 2-0’lık yenilgi ile dönen Kasımpaşa, Kayseri maçından 3 puan çıkarıp çıkışa geçmek istiyor...

Süper Lig’de 5 maçta 7 puan toplayan Lacivert-Beyazlılar’ın sağ beki Popov hem Galatasaray hem de Kayseri maçlarını değerlendirdi. Bulgar oyuncu “Galatasaray deplasmanına puan veya puanlar almak amacıyla gittik. İlk yarıda iyi oynamadık ama ikinci yarıda daha iyiydik. Elimizden geleni yaptık, bazı fırsatlar da yakaladık ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama sonuçta Galatasaray gibi kaliteli ve taraftarının gücünü arkasına almış bir ekibe karşı iyi mücadele verdik” dedi.

Popov şöyle devam etti: “Şimdi rakibimiz Kayserispor. Evimizde kazanmak için oynayacağız. Onlar da son haftalarda çıkış içerisindeler. Ligdeki takımların hepsi çok güçlü... Ama dediğim gibi taraftarımızın önünde tek amacımız var o da 3 puan. Bu maçı alıp Galatasaray’a kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerek. 6 puanlık maç diyebiliriz. Çünkü bizim 7, Kayseri’nin de 10 puanı var. Kazanırsak aradaki puan farkı eriyecek. Geçen seneden çok daha iyi olabileceğimizi bu maçta göstermemiz gerekiyor.”