Kasımpaşa’nın gelecek vadeden oyuncularının başında gelen Hasan Bilal, Habertürk’e açıklamalarda bulundu.



Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, teknik direktör Kemal Özdeş’in bu sezon 9 lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma verdiği 20 yaşındaki yıldız, Kasımpaşa gibi bir takımda olmaktan dolayı çok mutluğu olduğunu söyledi ve “Gerek tesisleşme gerek kulüp yapısı olarak oldukça iyi durumdayız. Bize sunulan imkanlar harika.. Takım olarak da çok iyi oyunculara sahibiz” dedi.



Genç yaşına rağmen rekabete ve formaya hazır olduğunu belirten Hasan Bilal, “Sezonun özellikle ilk yarısında hocam fazlasıyla şans verdi. Ben her zaman hazırım. Takımın durumuna göre oynama şansı bulduğumda veya oynamadığımda da kendimi forma için hep hazır tutuyorum... Şans geldiğinde de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de her an oynamaya hazırım” diye konuştu.



‘AVRUPA HAYALİM VAR’



Takımdaki forma rekabetinden de bahseden yetenekli oyuncu, “Her takımda olduğu gibi bizim takımda da forma rekabeti var. Kasımpaşa çok iyi oyunculara sahip. Bu da herkesin kendi performansını arttırmasını sağlıyor. Ben de zaman zaman orta saha da zaman zaman idmanlarda bek pozisyonunda kısacası hocamın bana şans verdiği her mevkide kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her zaman da rekabete hazırım” şeklinde konuştu. Hasan Bilal, hedefleri ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Hedefim tabii ki Avrupa’da oynamak. Ancak ilk olarak Kasımpaşa’da istikrarlı bir şekilde oynayıp A Milli Takım’a seçilmeliyim. Orada da kendimi gösterip Avrupa’ya gitmek istiyorum.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER