Geçen sezon Kasımpaşa’yla çıktığı Türkiye Kupası da dahil 25 maçta 6 gol atan Fode Koita, bu sezon ağır sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalmıştı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; yeni yeni form tutan Fransız yıldız, 3 hafta önce G.Saray maçında attığı golle galibiyeti getirmişti. Koita, “10 aylık zorlu süreç sonrası G.Saray’a attığım gol dönüşümün ödülü gibi oldu. Çünkü vücudunuzun yeniden o eforu sarfetmesi ve adapte olması gerekiyor. Oynadıkça da kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu. Antalyaspor maçının önemine dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: “Son 3 maçtır galip gelememek bizi üzüyor. Bunu tersine çevirip, seri yakalamak istiyoruz. Antalya tehlikeli bir rakip ve ligde kalmak için puan almak isteyeceklerdir. Biz de iyi takımız. Kazanıp üst sıralara yaklaşmak istiyoruz.”

POZİTİF BAKIYOR

Forvet olmasına rağmen son maçlarda sağ kanatta görev yapan Koita, bu durumun gelişimine pozitif etki ettiğini düşünüyor. Lacivert-Beyazlı futbolcu, “Takım bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayabiliyorum. Şimdilik Kemal hoca beni sağ kanatta kullanıyor ve bu aslında iyi bir şey... Farklı pozisyonda kendinizi geliştirme fırsatı da buluyorsunuz” dedi.

''İSTANBUL HARİKA''

Fode Koita, İstanbul’un şu ana kadar yaşadığı en güzel şehirlerden biri olduğunu söyledi. Müslüman olan Gine asıllı Fransız, Türkiye’de helal yemek için özel yerler aramadığını, her yerde cami bulunduğunu vurgulayıp “Bu yüzden İstanbul’u çok seviyorum” ifadelerini kullandı.