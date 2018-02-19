Kasımpaşa'nın başarılı savunmacısı Veysel Sarı, maçın ardından sevinçliydi. Tecrübeli oyuncu, sürekli mevki değiştirmesi ile ilgili “Son 5 maçtır sol bek oynuyorum. Bugün (dün) de sağ bekte oynadım. Joker gibi oldum. Eğer takımıma katkı sağlıyorsam benden mutlusu yok” dedi. Veysel, “Hoca olsan kendini hangi mevkide oynatırdın?” sorusuna ise “Ben kendimi stoper oynatırdım” yanıtını verdi.



MENSAH: "AYAĞIMA MÜDAHALE VARDI"

Kasımpaşalı Mensah, penaltı pozisyonunda kendisine müdahale olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yapmak istediğimiz baskı altında oyunu tutmaktı. Bunu yapınca kontrataktan fırsat bulacağımızı biliyorduk. Bunu da başardık. Penaltıda toptan önce ayağıma müdahale oldu. Konuşulacak fazla bir şey yok.”

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