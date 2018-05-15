Kasımpaşa Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Omeruo, Jennifer ile dünya evine girdi. İstanbul’da bir tesiste kıyılan nikaha oyuncularımız, teknik ekibimiz, çiftin yakınları katıldı. Kasımpaşa ailesi olarak çiftimizi tebrik ediyoruz ve bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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