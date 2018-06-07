Kasımpaşalı Trezeguet, Belçika'da konu oldu! Belçika gazetesi Het Nieuwsblad, Kasımpaşalı yıldıza övgülerde bulundu. "Belçika Ligi takımı Anderlecht’ten sürpriz bir şekilde Kasımpaşa’ya kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu kullanıldı” denilen 23 yaşındaki yıldız için şu ifadelere yer verildi:

“Eğer Salah sakatlığı sonrası yüzde 100 olarak geri dönemeseydi Trezeguet’nin üstündeki baskı çok artardı. Mısır’ın Avrupa’da oynayan çok fazla oyuncusu yok. Avrupa’da forma giyenler birbirleriyle konuşur, performanslarını değerlendirirler. Salah, Chelsea’den gönderildikten sonra Liverpool’da en iyi golcü haline dönüştü. Trezeguet’nin yolu da böyle. Mısır, 1990’dan sonra ilk kez bir Dünya Kupası’nda oynayacak. Bunun mimarı iki oyuncu var: Mohammed Salah ve Trezeguet. Kongo’ya karşı oynanan maçta bir golü de Trezeguet attı.”