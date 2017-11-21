Kasımpaşalı yıldızlar tek ses: ''Önemli olan kazanmaktı''

Kasımpaşa'da Karabük'te gelen zaferin ardından Murillo ve Eduok açıklamalarda bulundu.

Gaazete Habertürk'ün haberine göre son bölümde yakaladığı boşlukları çok iyi kullanan Kasımpaşa, 76’da 3. gole çok yaklaşmıştı. Ancak kaleciyle karşı karşıya kalan Murillo, bu fırsatı değerlendirememişti. Maçın bu pozisyonunu yorumlayan 21 yaşındaki Venezuelalı yetenek, “Ben de gol kaçırdım ama önemli olan takımın kazanması. Maça oldukça motive çıkmıştık. Bizim için önemli olan 3 puanı aldığımız için çok mutluyum” dedi.

EDUOK ŞOV DEVAM EDİYOR!

Kasımpaşa'nın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Samuel Eduok, dün de skora katkı yaptı. 71. dakikada usta işi bir bitirişle takımını öne geçiren ve kaleci Ahmet'i avlayan Kamerunlu yıldız, 10. lig maçında 3. golünü attı. 2 de asisti bulunan 27 yaşındaki yıldız, 'Buraya gelmeden önce zor bir 90 dakika olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ve kazandık.'' dedi.

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