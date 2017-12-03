Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle doktora gitti, gözünden göz yiyen bakteri çıktı!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Robert Trostle, bir eğlence parkında rafting yaptığı sırada göz yiyen bir parazit kaptığını ifade ederek, parka dava açtığını söyledi.

İngiliz gazete Independent'ta yer alan habere göre; Robert Trostle, temmuz başında Pittsburgh'daki Kennywood eğlence parkına gitti.

Raftingin ardından gözlerinde kaşıntı, kırmızılık, ağrı ve ışığa duyarlılık meydana gelince hastaneye giden Trostle'ın gözünde göz yiyen bakteri olduğu tespit edildi.

Trostle, gözdeki parazitin çıkarılması için neşterle, son derece ağrılı olan bir cerrahi operasyon geçirdiğini söyledi.

"PARAZİT GÖZÜNDEN ÇIKARILAMADI"

İddiaya göre; ameliyat sırasında parazit gözden çıkarılamadı. Trostle görmede bulanıklık, kızarıklık, kaşınma, kuruluk, iltihaplanma ve ağrı şikayetleriyle yaşamaya devam ediyor.

Robert Trostle, yaşadığı problemler üzerine eğlence parkına dava açtı.

Eğlence merkezinin sözcüsü Nick Paradise, e-postayla yaptığı açıklamada, "Yaptığımız her işte güvenlik, Kennywood'un en büyük önceliğidir. Buna kullanılan suyun bakımı da dahil" dedi.

Trostle, kaybettiği sağlığına karşılık olarak 35.000 dolar tazminat istiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; parazitik keratit, korneayı enfekte ettikten sonra gözün şeffaf kısmı olan irisi kaplayarak, seyrek olarak görme kaybı veya körlüğe neden olabilir. Gözün nadir fakat ciddi bir enfeksiyonudur."

Bu soruna neden olan parazit doğada yaygın olarak bulunuyor ve musluk suyu, ısıtma, havalandırma, klima ünitelerinde ve sıcak küvetlerde bulunabiliyor.

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