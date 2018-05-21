Gazete Habertük'ten Rahim Ak'ın haberine göre; endüstri 4.0’dan yola çıkarak Sigorta 4.0’ı hayata geçiren Axa Sigorta, teknoloji kullanımı ile sahte hasarları önleyip maliyet avantajı sağlarken diğer yandan yine teknolojinin sağladığı olanak ile kasko sigortasını kişiye özel hale getirip iyi sürücünün sigorta primini ucuzlatıyor, tamamlayıcı sağlıkta da fiyatları yüzde 10’a kadar aşağı çekiyor. Peki nedir bu Sigorta 4.0? Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Endüstri 4.0 kavramını sigortaya nasıl yansıtabilecekleri arayışı ile çalışmalara başladıklarını ifade ediyor. Müşterilerin hayatını kolaylaştırmamız için değişen ihtiyaçlara göre esnek sigorta çözümleri oluşturmaları gerektiğinin farkında olduklarını dile getiren Ölken, şunları söylüyor: “Örneğin artık akıllı konutlarda geleneksel sigorta çözümleri dışında riskler söz konusu. Kurumsal, ticari müşterilerde robotik prosesler var. Siber riskler en önemli konulardan birisi haline geldi. Biz de öncelikle buralara bakıyoruz. Axa Go bu teknolojilerden birisi. Yapay zekâ da bizim için önemli. 3 milyon müşterimizin poliçelerini ek belgeleri, hasar ihbarları süreçlerini otomatize etmemiz ve teknolojik çözümler üretmemiz gerekiyordu. Bir yandan da büyük sayılarla çalışmamız yani verilerden faydalanmamız gerekiyordu. Müşteri bizi arar aramaz nereden ve niçin aradığını, sorununu bilmemiz lazım. Büyük veriyi alıp işleyeceksiniz, müşteriyi tanıyacaksınız, müşteri size telefon açtığında nereden açarsa açsın ona cevap verebilir hale gelmeniz ve işini halledip bir de kendisinin geçmişini görmesi ve incelemesini sağlayacaksınız."





İKİ YIL ÖNCEKİ HASARI YİNE BİLDİRDİLER



Sigorta 4.0’ın en önemli ayaklarından birisi hasar yönetimi. Teknoloji kullanımı ile müşterilerinin hasar sırasında kendilerine kolay ulaşımının sağlanmasına çalıştıklarını, hasar maliyetlerinin indirilmesi için de sahte hasar konusunda teknolojilerin kendilerine olanak sağladığını söyleyen Ölken, “Fotoğraf tarama teknolojisi ile aynı hasarın bize geçmişte yapılıp yapılmadığını tespit ettik. Aynı cam kırılması olayının 2 yıl önce bize photoshop kullanılarak farklı bir araç için gönderildiğini gördük. Diğer yandan telefondaki sesin algoritmasından sahte hasarı anlayabiliyoruz. İhbar anında müşterinin ses tonunun yükseliş alçalışından, kullandığı kelimelerden sahte hasar ihtimalini yakalayabiliyoruz. İyi ve doğru müşteriye en iyi hizmeti sunmanız için sahte hasarları da ayıklamanız lazım” diye konuştu.



AXA GO İLE SÜRÜŞ YÜZDE 20 İYİLEŞTİ

Axa Sigorta’nın trafik kazalarını azaltmak ve sıfıra indirmek için teknolojiyi devreye sokarak yarattığı Telematik uygulaması Axa Go’da önemli olanın sürüş alışkanlıklarını olumluya çevirmek olduğunu ifade eden Yavuz Ölken, fiyatlamaya dair temel veri oluşumunu sağlamak için şimdiye kadar test için 130 kişinin 100 bin kilometre yol yaptığını belirtti. Teste katılan sürücülerin sistemin uyarıları sayesinde sürücü hatalarını yüzde 20 azalttığını anlatan Ölken, özellikle cep telefonu kullanımı ve gece geç saatte alkollü araç kullanımı oranlarının ciddi azaldığının dikkat çektiğini ifade etti.

İŞLEMLERİN % 99’U ACENTEDE BİTECEK



Dönüşümün diğer ayağının acenteler olduğunu kaydeden Ölken, “Acenteden gelen talepleri 2 ile 4 saatte cevaplandıracağız. Amacımız işlemlerin yüzde 99’unun acente ofisinde yapılmasını sağlamak” dedi.



TAMAMLAYICI AYRIŞTIRMA İLE UCUZLADI



Ölken tamamlayıcı sağlıkta Sigorta 4.0 ile yaptıkları çalışma sayesinde herkesin alabileceği bir sigorta primi oluşturduklarını ifade ederek, “Bunu yaparken İstanbul ile Antalya’nın riskini ayrıştırdık. Sadece bu da değil İstanbul’daki kadın ile Antalya’daki kadının riskini ve yaş farklarını dikkate aldık. Evli ve bekârı da dikkate aldık. Sistematik olarak çözümleme yapıp müşteriye özel fiyat çıkardık. Enflasyonun yüzde 13 olduğu noktada bunun altında fiyat artırımları yaptık. Bu algoritmlaların doğru çalıştığını da gözlemliyorum. Bazı yaş grupları ve bazı şehirlerde fiyatın yüzde 10 düştüğü müşterilerimiz oldu” şekinde konuştu.



İYİ ŞOFÖR % 60 DAHA AZ PRİM ÖDEYECEK



Axa Go uygulaması ile telefon kullanımının azaltılması üzerinde özellikle yoğunlaşılıyor. Ölken “Proje kullanıcısına da önemli kazanç sağlayacak. Çünkü yüzde 20 indirim ile başlayan test poliçeleri iyi kullanıcı için indirimi yüzde 30’a kadar çıkacak. Kötü sürücülerde ise primler yüzde 20-30 artabilecek yani iyi ile kötü arasında 50-60’a kadar çıkan fark yaratılacak” diyor.



NEREDE SERT FREN YAPTIĞINI GÖSTERİYOR



Telematik uygulaması ile aracınızı veya örneğin çocuğunuz kullanıyorsa çocuğunuzu da takip edebileceksiniz. En önemlisi günlük olarak kendi yarattığınız tehlikeleri kendiniz görüyorsunuz. Sistem telefonla konuşmalar fazla ise bu uyarıyı yapacak akıllı bir uygulamaya sahip. Hız aşımı, sert frenleri nerede yaptığınızı da gösteriyor. Ölken’in verdiği bilgiye göre cihaz ile telefonlar bağlı olduğu için sistemin uyarıları ile özellikle telefon kullanımının azaldığı görüldü.