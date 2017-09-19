Kaşmir Yonca projesinin ilk 50 dairesi satışta

Kaşmir Yapı, 17 Eylül'de Kaşmir Yonca projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Projenin ilk 50 dairesi, 24 Eylül'e kadar özel fiyatlarla satışlarına devam edecek.



4+1 ve 5+1 dairelerden meydana gelen Kaşmir Yonca'da toplam 468 adet daire bulunuyor. Projede güvenlik, kapalı otopark, çocuklara özel oyun alanları, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu da konut sahiplerine sunuluyor. Kaşmir Yonca da ayrıca yürürüş yolları ve göle yakın konumu ile alternatif yaşam imkanı bulunuyor.

Kaşmir Yapı'nın Ankara'da hayata geçirdiği projesi Kaşmir Yonca, Göksu Gölü'ne ve İstanbul Yolu'na yakın lokasyonuyla dikkat çekiyor.

Kaşmir Yonca

Kaşmir Yapı

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