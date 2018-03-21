Reuters'ın haberine göre dünyanın önde gelen anti-virüs yazılımı üreticilerinden Kaspersky Lab'ın başı bir takım iddialardan dolayı dertte. Zira Batı ülkeleri, Kaspersky'nin verilerini Rus hükümeti ile paylaştığı şüphesini taşıyor.

Konuyla doğrudan alakalı olan bir kişinin onayladığı belgelere göre, geçtiğimiz sene ABD, İngiltere ve Litvanya, hükümet kurumlarından Kaspersky ürünlerini çıkardı. Moskova merkezli şirket, aleyhinde oluşan bu algıyı tersine çevirmek için çalışmalara başladı.

Kaspersky karşı dava açıyor

Suçlamaları şiddetle reddeden Kaspersky yetkilileri, bütün dünyanın gözü önünde olacak şekilde İsviçre'ye bir merkezi kuracak. Ayrıca ABD'nin Kaspersky ürünlerini yasaklayan tutumuna ilişkin olarak da karşı dava açan şirket, yaşanan süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Küresel şeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda verdiğimiz sözleri daha da ileri taşımak için, bu yıl Avrupa'da yer alacak olan şirketin ilk 'şeffaflık merkezi'nin açılmasına yönelik planları tamamlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz jeopolitik gerginlik döneminde, insanların giderek karmaşıklaşan siber tehdit manzarasına ilişkin soruları olabileceğini ve bu soruları ele almak istediğimizi belirtmek isteriz."

Şirket, İsviçre'nin ardından ayrıca Asya, Avrupa ve ABD'de yeni şeffaflık merkezleri açacağının da bilgisini verdi. İsviçre'de çalışmalar ise birkaç hafta içinde start alacak ve 2020'de tamamlanacak.