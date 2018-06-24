Kastamonu 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Kastamonu Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Kastamonu 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.36 olarak belirlenirken, saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 85.9 duyruldu. Kastamonu 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 137.534 oyla yüzde 69.29 - Muharrem İnce: 38.966 oyla yüzde 19.63 - Meral Akşener: 19.458 oyla yüzde 9.80 - Temel Karamollaoğlu: 1.360 oyla yüzde 0.69 - Selahattin Demirtaş: 630 oyla yüzde 0.32 - Doğu Perinçek: 531 oyla yüzde 0.27



Kastamonu 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 137.534 oyla yüzde 69.29Muharrem İnce: 38.966 oyla yüzde 19.63Meral Akşener: 19.458 oyla yüzde 9.80Temel Karamollaoğlu: 1.360 oyla yüzde 0.69Selahattin Demirtaş: 630 oyla yüzde 0.32Doğu Perinçek: 531 oyla yüzde 0.27

Milletvekili genel seçime yüzde 86.62 oranında katılımın sağlandığı Kastamonu il genelinde sandıklar saat 20:13 itibarıyla yüzde 80.4 oranında açıldı. 2018 Kastamonu milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 130.843 oyla yüzde 73.45 - Millet İttifakı: 43.730 oyla yüzde 24.54 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Kastamonu milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 95.607 oyla yüzde 53.67 - MHP: 35.236 oyla yüzde 19.78 - CHP: 26.283 oyla yüzde 14.75 - İYİ Parti: 15.946 oyla yüzde 8.95 - SP: 1.501 oyla yüzde 0.84 - HDP: 813 oyla yüzde 0.46 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Kastamonu milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 130.843 oyla yüzde 73.45Millet İttifakı: 43.730 oyla yüzde 24.54AK Parti: 95.607 oyla yüzde 53.67MHP: 35.236 oyla yüzde 19.78CHP: 26.283 oyla yüzde 14.75İYİ Parti: 15.946 oyla yüzde 8.95SP: 1.501 oyla yüzde 0.84HDP: 813 oyla yüzde 0.4616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…